Nuovi cavalcavia A14, chiusure notturne tra Ancona Sud-Loreto

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, "al fine di consentire le operazioni necessarie all'avanzamento del piano di realizzazione dei due nuovi cavalcavia, posizionati rispettivamente al km 232+870 e al km 235+050, nel tratto compreso tra Ancona sud e Loreto, è stato definito un programma di cantierizzazione e di chiusure in orario esclusivamente notturno". Lo fa sapere la società Autostrade.

"Per consentire il trasferimento dei materiali e dei mezzi di lavoro, e con l'obiettivo di limitare al massimo l'interferenza con i consueti spostamenti intorno all'area del Conero, a partire dal pomeriggio di lunedì 10 giugno, inizieranno le attività propedeutiche all'installazione di una deviazione di carreggiata, che sarà attiva, a partire dalle ore 22, tra i km 227+400 e il km 236+ 200 in direzione Pescara e garantirà il transito su una corsia verso Pescara/Bari e su due corsie in direzione di Ancona/Bologna". "Contemporaneamente all'installazione della deviazione di carreggiata, sarà necessario adottare alcuni temporanei provvedimenti di chiusura, esclusivamente in fascia oraria notturna: dalle 22 di lunedì 10 alle 6 di martedì 11 giugno, sarà chiusa la stazione di Ancona sud, in entrata verso Pescara/Bari e in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Pescara/Bari: Loreto; in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona: Ancona nord, al km 213+500; nelle due notti di martedì 11 e mercoledì 12 giugno, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto Ancona sud-Loreto, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna". "In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ancona sud, seguire per Ss16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Loreto; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Loreto, seguire per SS16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Ancona sud". "Nelle stesse notti di martedì 11 e mercoledì 12 giugno, saranno contestualmente chiuse le aree di servizio Conero ovest e Conero est, situate rispettivamente verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna. Nella fascia oraria 19-6 di martedì 11 e di mercoledì 12 giugno, sarà istituito il divieto di sosta all'interno dell'area di servizio Conero est".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA