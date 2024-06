Nuova luce per Ponte Solestà e Ponte Campo Parignano ad Ascoli

Nuova luce per due ponti storici di Ascoli Piceno, il ponte romano di Solestà e il Ponte Nuovo a Campo Parignano. Sono 435 i nuovi corpi illuminanti che sono stati posizionati per esaltare la bellezza di questi due punti storici della città che fin qui non erano stati particolarmente valorizzati sotto questo aspetto. L'implementazione artistica si basa sull'utilizzo di 435 corpi illuminanti a luce radente di ultima generazione e di dimensioni ridotte in modo da riuscire a garantire la mimetizzazione di tali componenti al fine di creare degli effetti di luce che risaltano l'architettura, i materiali ed i fregi esistenti, in modo da impreziosire i due monumenti con l'obiettivo di esaltare le facciate esterne di ponti e parapetti interni. In particolare, per archi e stemmi posti sulla sommità dei ponti sono stati posizionati proiettori con ottica spot in grado di accentuare la loro importanza.

Tutti i corpi illuminanti sono dotati di tecnologia led in grado di ottenere eccellenti rendimenti cromatici. Sono stati utilizzati sistemi ottici evoluti in modo da ottenere un alto comfort visivo. Il Ponte di Solestà è un raro caso di ponte romano visitabile al suo interno ed è meta di turisti.



