Incendio sterpaglie vicino alle case a Recanati, domato

Nel pomeriggio divampato un incendio di sterpaglie nella zona vicina allo stadio di Recanati (Macerata) dove ci sono anche alcune case: sono stati momenti di apprensione anche tra i residenti per il timore che le fiamme e il fumo denso potessero interessare anche le abitazioni.

Fortunatamente il pronto intervento dei vigili del fuoco, con tre squadre, durato quasi tre ore, ha domato le fiamme prima che potessero avvicinarsi pericolosamente alle case. Sul posto insieme ai vigili del fuoco anche i Carabinieri Forestali. Non si sono registrati feriti o intossicati e non c'è stata la necessità di evacuare alcun edificio ma il rogo ha bruciato circa mezzo ettaro di terreno. La dinamica dell'incendio è in fase di accertamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA