'Il Codice fa strada in tour', evento Polizia Stradale ad Ancona

Prosegue il lungo giro di incontri in tema di modifiche alla normativa in tema di circolazione stradale "Il Codice fa strada… in tour" nato dall'iniziativa della Specialità Stradale della Polizia di Stato, che interesserà l'intero territorio nazionale. Il seminario, tenuto dal dottor. Giandomenico Protospataro, già vice Questore della Polizia di Stato e consulente del Ministero dell'Interno nell'ambito della disciplina della circolazione stradale, si è svolto nella Sala Conferenze del Coni "Terzo Censi" Palaprometeo Estra "Liano Rossini", ad Ancona.

Nel corso del meeting di formazione, sono state illustrate le nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria, le nuove disposizioni in materia di circolazione di prova, nonché le novità in materia di rilevamento a distanza delle violazioni degli eccessi di velocità. Tra i principali temi trattati, particolare risalto è stato dato alle disposizioni operative, ai riflessi sulle attività degli organi di polizia e sul rilascio delle autorizzazioni di prova, alle disposizioni riguardanti l'uso delle autorizzazioni e delle relative targhe di prova e riflessioni operative per l'istallazione e l'uso dei dispositivi e dei sistemi di rilevamento.

Decisamente positivo, quindi, il bilancio dell'incontro nel corso del quale sono intervenuti anche il Questore di Ancona Cesare Capocasa e la dirigente del Compartimento Polizia Stradale Marche dirigente superiore della Polizia di Stato Maria Primiceri; incontro che ha visto una platea composta da personale delle Sezioni di Polizia Stradale delle Marche, esponenti dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e delle polizie locali di tutte le province marchigiane.

La Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Marche, dopo aver salutato e ringraziato i presenti per la sentita partecipazione, ha ricordato come tali iniziative costituiscano, in un'ottica di sinergia operativa, un momento di confronto e di crescita per tutti gli operatori della Polizia di Stato e della Specialità in particolar modo, nonché per i rappresentanti degli organi di polizia stradale del territorio, come previsto dal Codice della Strada.



