Furto in gioielleria, ladri in fuga con quasi 100 mila euro

Un assalto armato in una gioielleria è avvenuto nella notte a Senigallia (Ancona). Almeno quattro persone, incappucciate, hanno fatto irruzione, utilizzando mazze ferrate, all'interno di un centro commerciale e poi nel negozio dove erano esposti vari monili in oro. In pochissimi minuti i ladri hanno rotto le vetrate e trafugato quanti più gioielli possibile per poi darsi alla fuga a bordo di un'auto in cui li attendeva un complice. Nonostante l'allarme sia scattato regolarmente e l'intervento delle forze dell'ordine sia stato celere, all'arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile di Senigallia non v'era già più traccia dei ladri.

Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili del furto con spaccata, grazie soprattutto alle immagini dell'impianto di videosorveglianza del centro commerciale che ha registrato il colpo: la stima del bottino sembra essere di poco inferiore ai 100 mila euro.



