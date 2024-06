Causa incidente stradale nell'Ascolano e poi scappa

Ha causato un incidente stradale sui monti Sibillini di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), in cui è rimasta ferita gravemente una donna di 81 anni, ma è poi fuggito, probabilmente preso dal panico. Una fuga di breve durata perché, poco dopo, i carabinieri della locale stazione lo hanno individuato e affidato alle cure dei sanitari in quanto anche lui era rimasto ferito nello schianto. E' accaduto questa mattina intorno alle 8.45 nella strada che da Forca di Presta porta a Pretare nel territorio di Arquata. Per cause che dovranno ricostruire i militari dell'Arma, l'auto condotta dall'anziana si è scontrata frontalmente con quella condotta dall'uomo che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe invaso la corsia opposta.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che, valutate le gravi condizioni della donna, hanno disposto il suo trasferimento in eliambulanza al Trauma Center dell'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Il conducente dell'altra vettura è stato invece trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli; le sue condizioni non sono gravi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA