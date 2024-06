Traffico di droga, smantellato sodalizio criminale nel Fermano

La Guardia di finanza di Fermo ha smantellato un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone. Tutto è partito da un'indagine nei confronti di un'organizzazione criminale, composta da cittadini di origine albanese, che operava sul territorio fermano, ma con diramazioni in tutte le province marchigiane come pure in Abruzzo e Umbria.

Nello specifico, l'operazione aveva consentito di arrestare 3 persone di origine albanese in flagranza di reato e di recuperare, sottoponendo a sequestro, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente di varia tipologia: 6,7 kg di marijuana, circa 6 kg di hashish, circa 2 kg di cocaina ed oltre 2 kg di eroina.

All'atto dell'esecuzione di una misura cautelare, grazie anche all'ausilio dei "Cash-Dog", erano stati rinvenuti e sequestrati 52.730 euro in contanti, considerati provento di spaccio.

L'attività della Guardia di Finanza ha consentito di sottoporre a sequestro, oltre alla droga, diverso materiale utile al suo confezionamento, 11 cellulari e 4 auto utilizzate per il trasporto della droga. Il sodalizio avrebbe movimentato stupefacenti per un controvalore di oltre 4 milioni e 700mila euro.

Il pubblico ministero ha poi richiesto per 15 persone il rinvio a giudizio, considerando che tre soggetti arrestati in flagranza hanno già patteggiato con pene dai 3 ai 4 anni di reclusione. Aderendo alla richiesta il Giudice ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo di circa 48.000 euro in denaro e titoli detenuti presso gli istituti di credito dalla madre di uno dei principali indagati.



