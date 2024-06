Riconoscimento a unità operativa cardiologica dell'Ast di Ascoli

L'unità operativa complessa di cardiologia riabilitativa dell'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno ha ottenuto il riconoscimento formale dell'attività clinica effettivamente erogata ai pazienti, con la differenziazione di 3 livelli di complessità/attività a cui corrispondono 3 tipologie di posti letto: 4 posti letto per ricoveri di elevata complessità/gravità di livello semintensivo, 2 posti letto per ricoveri di riabilitazione cardiologica e 12 posti letto, di cui 1 day hospital, per la cardiologia per acuti.

Ne ha dato notizia oggi nel corso di una conferenza stampa all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il direttore generale Nicoletta Natalini.

"Grazie alla nuova codifica dei posti letto - ha spiegato - l'unità operativa avrà la visibilità, la valorizzazione e il riconoscimento corretto di tutto quanto viene effettivamente fatto, mentre in precedenza la cardiologia dell'ospedale di San Benedetto rendicontava a livello regionale e ministeriale solo ricoveri di cardiologia per acuti, pur effettuando numerose e differenziate prestazioni di ricovero anche per pazienti con necessità di assistenza di livello semintensivo e riabilitativo".

Sono circa 750 i ricoveri complessivi che effettua all'anno l'unità operativa complessa di cardiologia riabilitativa dell'ospedale 'Madonna del Soccorso'. Di questi, 350 necessitano di assistenza semintesiva, 150 sono ricoveri riabilitativi e 200/250 sono ricoveri per patologia acuta. Il reparto effettua circa 260 interventi annui di elettrofisiologia e cardiostimolazione che consistono, ad esempio, nell'impianto e/o nella sostituzione di pacemaker, o defibrillatore, o loop-recorder (per rilevare le occasionali anomalie del ritmo cardiaco) e ablazioni.

L'attività di riabilitazione cardiologica avviene, invece, in collaborazione con l'unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitativa dell'Ast di Ascoli Piceno.



