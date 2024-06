Raduno Harley Davidson a Senigallia, rafforzata la sicurezza

"Un evento importantissimo che porrà Senigallia (Ancona) al centro dell'attenzione europea". Queste le parole con cui il sindaco Massimo Olivetti ha dato il via al 30esimo raduno europeo dei possessori di moto Harley-Davidson che si terrà da oggi fino a domenica 9 giugno in centro storico e sul lungomare.

Un evento di rilievo non solo per la stagione turistica cittadina, ma anche regionale e nazionale, dato che sono previste diverse migliaia di persone in arrivo da vari paesi. Persone e quindi turisti in un periodo solitamente non da sold out, che hanno trovato alloggio non solo negli alberghi della "spiaggia di velluto" ma anche in località della vicina Emilia Romagna, come Rimini, e fino a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), passando per tutte le mete costiere delle Marche. Sono state annunciate circa 40 mila presenze, praticamente la città di Senigallia raddoppierà la sua popolazione per qualche giorno. Sempre il sindaco Olivetti e gli assessori hanno illustrato alcuni provvedimenti come le modifiche alla viabilità, le ztl, le limitazioni alle operazioni di carico e scarico, così come il potenziamento dei servizi igienici e della raccolta rifiuti. Disposte tre linee di bus navetta per evitare ingorghi, in partenza dai parcheggi scambiatori a nord, a sud e dall'interno.

Dal canto suo la Questura di Ancona ha predisposto un ingente servizio di ordine e sicurezza pubblica, perché l'evento possa svolgersi in tutta sicurezza e senza particolari disagi per i residenti. Per garantire la massima serenità ai partecipanti e ai senigalliesi, data la preoccupazione che si possano verificare disagi, l'autorità di pubblica sicurezza ha messo in campo numerose forze, coordinando l'attività di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia Locale, Protezione Civile, volontari, addetti alla Security e al Servizio Antincendio. L'ingente dispiegamento di forze è possibile grazie all'impiego inoltre di reparti provenienti da altre Regioni ed operatori di polizia in abiti civili. Personale che sarà impegnato in turni di servizio che si estenderanno in tutto l'arco dell'evento, anche in orari notturni.

