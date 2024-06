Questore Ancona: "Nostra priorità educare i giovani a legalità"

Dalle scuole elementari alle superiori "la legalità si impara anche nelle aule" così il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha scelto di mandare in cattedra gli agenti, di diverse specializzazioni, come l'anticrimine, la polstrada e polizia postale, con l'ausilio anche di unità cinofile, a dialogare con studenti e docenti. Un progetto, che si è svolto nel corso dell'anno scolastico, che ha coinvolto oltre 12mila studenti di 80 istituti scolastici, di città e provincia, del quale stamani è stato illustrato un bilancio. Il progetto verrà replicato anche per il prossimo anno scolastico perchè, ha spiegato Capocasa, "i giovani devono essere i lampioni della legalità, devono essere testimoni che non si voltano dall'altra parte".

"Un bilancio molto positivo - ha spiegato Capocasa - perchè l'obiettivo non è reprimere, perchè questo non argina i fenomeni delittuosi, ma educare e informare i giovani, fin dalla scuola elementare, alla legalità, accompagnandoli a un cambiamento culturale". L'obiettivo è stato quello di "sensibilizzare i giovani - ha detto - soprattutto su quei fenomeni, come il bullismo, cyberbullismo, violenza di genere e il reveng porn, che non rappresentano una vera emergenza ma che vanno affrontati in via preventiva. E questo lo si fa soprattutto a scuola". In diverse occasioni, gli incontri sono stati estesi anche ai genitori degli alunni, al fine di illustrare le principali problematiche che agitano il vissuto degli odierni adolescenti.

(segue)



Riproduzione riservata © Copyright ANSA