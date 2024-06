Nexans ha completato l'acquisizione di La Triveneta Cavi

Nexans, leader nella transizione energetica globale, con uno stabilimento ad Offida (Ascoli Piceno) ha concluso l'acquisizione di La Triveneta Cavi, uno dei leader europei nel settore dei cavi di media e bassa tensione, che ha a sua volta un sito a Tolentino (Macerata).

L'azienda impiega circa 700 lavoratori altamente qualificati, con un fatturato di oltre 800 milioni di euro negli ultimi dodici mesi. Il valore aziendale è di circa 520 milioni di euro e, fin dal primo anno, aumenterà l'utile per azione di Nexans.

"L'acquisizione di La Triveneta Cavi è perfettamente in linea con la nostra visione di Nexans come pure player di statura mondiale nell'elettrificazione", il commento di Christopher Guérin, CEO di Nexans.

"Questa operazione rafforza in modo significativo la nostra presenza nel mercato dell'elettrificazione, dove abbiamo già effettuato due acquisizioni negli ultimi due anni, e permette di accelerare la diffusione di nuove offerte sostenibili in settori ad alta domanda. Sono particolarmente lieto di dare oggi il benvenuto nella famiglia Nexans alle competenti professionalità di La Triveneta Cavi", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA