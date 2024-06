Europee: Comune Ancona, come si vota l'8 e 9 giugno

L'Amministrazione comunale di Ancona, in vista delle lezioni europee dell'8 e 9 giugno, ricorda che per votare è necessario essere in possesso della tessera elettorale e di un documento di identità con fotografia e precisa che e' aperto uno sportello dedicato al rilascio della tessera elettorale - o suo duplicato in caso di smarrimento - ubicato presso l'ufficio anagrafe con ingresso in Largo XXIV maggio n. 1 - Palazzo del Popolo - I° piano.

Le tessere elettorali possono essere ritirate giovedì 6 giugno con orario continuato dalle 9:00 alle ore 18:00; venerdì 7 giugno, orario continuato dalle ore 9:00 alle 19:00; sabato orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 23:00; domenica orario continuato dalle ore 7:00 alle ore 23:00 in corrispondenza dell'orario apertura dei seggi. Per ulteriori informazioni: 071 222 2279 - 071 222 2287 e-mail: elezioni@comune.ancona.it posta elettronica certificata: servizidemografici@pec.comuneancona.it L'ufficio per il rilascio delle carte d'identità sarà aperto anche sabato 8 giugno dalle ore 9:00 alle ore 23:00 e domenica 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00.

SI VOTA sabato 8 maggio (dalle ore 15.00 alle ore 23.00) e domenica 9 maggio (dalle ore 07:00 alle ore 23:00). Gli elettori italiani avranno l'opportunità di eleggere i 76 membri del Parlamento europeo. Gli elettori totali sono 79.309 (80.752 gli elettori delle amministrative 2023) ripartiti per maschi e femmine: 37.795 maschi (38.547 nel 2023) e 41.338 femmine (42.205 nel 2023); il più giovane elettore che festeggerà il proprio compleanno al seggio è nato l'8 di giugno 2006; il più anziano elettore è una signora nata il 12-01-1918.

In tutti sono 175 gli elettori dei paesi UE iscritti nell'apposita lista elettorale e che voteranno in città.

I diciottenni per la prima volta al voto sono 455 maschi e 429 femmine.

Per la prima volta nella consultazione di quest'anno votano gli studenti fuori sede e sono in tutto 197 dei quali 192 esprimeranno il loro voto nell'apposito seggio speciale per consentire il voto dei candidati nelle circoscrizioni elettorali di appartenenza. Il seggio numero 12 con sede in via Cadore 1 alle scuole Pascoli è il seggio speciale per gli studenti fuori sede.Gli altri 5 studenti verranno aggiunti al seggio numero 14.

Gli studenti residenti ad Ancona ma che votano in altre città sono in tutto 106.

DOVE SI VOTA Le sezioni collocate in tutto il territorio comunale e i seggi speciali sono 99 sezioni elettorali a cui si aggiungono 5 seggi speciali Ogni seggio è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori con in totale 406 scrutatori nominati dalla apposita commissione consiliare. Ad oggi si è provveduto a 107 sostituzioni.

SPOSTAMENTO DELLE SEZIONI ELETTORALI Alcuni seggi cambiano sede ma gli elettori sono stati tutti avvisati con una lettera specifica da parte dell'Amministrazione Comunale. Si segnala in particolare il seggio numero 93 di Casine di Paterno che per indisponibilità dell'ex edificio scolastico ex Carlo Lorenzini, è stato spostato in via Sappanico alla scuola dell'infanzia Manzotti; anche in questo caso tutti gli elettori sono stati avvisati specificatamente con lettera e il Comune ha istituito anche una servizio navetta con partenza dalla frazione di Casine di Paterno (alla fermata del bus davanti ai giardini pubblici) che farà la spola per tutta la durata dell'apertura del seggio ed i cui orari sono stati comunicati agli elettori.

LA MACCHINA COMUNALE IMPEGNATA PER LA CONSULTAZIONE La preparazione delle giornate elettorali e quindi delle elezioni impegna numeroso personale comunale, suddiviso in diverse direzioni: manutenzioni, informatica, ragioneria, direzione dei demografici e altro personale di supporto. In realtà nei due giorni delle elezioni verranno impegnati nelle 26 sedi di seggi elettorali, ben 59 dipendenti a questi si devono aggiungere altri 98 dipendenti per servizi vari che vanno dalla consegna del materiale e dal ricevimento ed elaborazione dei risultati elettorali, fino all'indicazione delle metodologie per il pagamento dei componenti dei seggi, per rilascio di tessere elettorali, per l'apertura del Comune, per la assistenza e per la manutenzione o per eventuali emergenze.



