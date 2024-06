Droga, arrestato un 20enne a San Marcello dai carabinieri

Un ventenne è stato arrestato e un suo amico di 21 anni denunciato dai carabinieri di Morro D'alba, per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I due, a bordo di una utilitaria, sono stati fermati durante un controllo nei pressi del centro abitato di San Marcello, e il loro nervosismo ha indotto i militari a procedere con le perquisizioni.

All'interno dell'auto sono stati rinvenuti 207 grammi di hashish, occultati nelle tasche di una felpa di proprietà del conducente. Nelle tasche dei pantaloni indossati dal passeggero, 21enne, sono stati trovati 1.270 euro in contanti.

Nell'abitazione del 20enne sono stati poi trovate banconote per 7.370 euro. La sostanza stupefacente e l'intera somma in denaro, verosimilmente frutto dell'illecita attività di spaccio, sono state sottoposte a sequestro. Il 20enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari mentre per il 21enne è scattata la denuncia in stato di libertà.

Questo pomeriggio all'esito del giudizio direttissimo, il 20enne è stato condannato, a seguito di patteggiamento, alla pena di mesi 8 di reclusione ed alla multa di 700,00 euro - pena sospesa. Il Giudice ha disposto, inoltre, la confisca del denaro.



