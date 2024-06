A 15 anni finisce in fiume Metauro, salvato dai pompieri

Un ragazzino di 15 anni è stato salvato oggi dai vigili del fuoco di Urbino dopo essersi tuffato nel fiume Metauro alla periferia di Urbania. L'acqua alta non gli ha permesso di arrivare riva dall'altra parte. Così il ragazzo si è trovato in grande difficoltà riuscendo però ad aggrapparsi ad un masso sporgente che lo ha letteralmente ancorato. Dei suoi amici che hanno visto tutto da riva, hanno chiamato i vigili del fuoco.

Nel giro di poco tempo sono arrivati sul posto riuscendo a portare in salvo il quindicenne. Che era infreddolito e impaurito ma le sue condizioni erano buone.



