Murales ad Arcevia celebra minatori di Cabernardi, firma Kor1

Si chiama "Cristalli dentro" il grande murales che lo street artist Federico Zenobi, alias "Kor1" ha realizzato ad Arcevia in omaggio ai lavoratori e alle lavoratrici di Cabernardi, la miniera di zolfo attiva dal 1860 al 1959 in una frazione del comune sull'appennino marchigiano.

L'opera è inserita nel progetto Nonturismo di Arcevia creato dall'Associazione Culturale Sineglossa, ed è - spiega lo street artist di Jesi - "un inno alla ricerca ed alla rivelazione delle doti, delle qualità e dei valori interni ad ogni essere umano.

Come i minatori che lavoravano per portare alla luce i minerali, ognuno di noi dovrebbe impegnarsi con sé stesso per svelare i cristalli che ha dentro".

Classe 1986, ex allievo dell'Accademia di belle arti e design Poliarte di Ancona, Federico Zenobi è stato premiato come migliore writer al mondo per il murales "Poseidone" che ha realizzato nel 2019 a Marotta, ed è anche il anche il giovane direttore artistico dei murales di Cacciano, frazione del comune di Fabriano ribattezzato "il paese dei murales artistici" per i suoi quaranta e oltre affreschi firmati da street artist di tutta Europa.

Molte le sue opere realizzate nella città natale, Jesi, tra cui una delle più note è il murales che celebra Roberto Mancini nel quartiere dove l'ex ct della nazionale tirò i primi calci al pallone. Ad Arcevia ha firmato un'altra opera, "Discesa sotto il baleno", inaugurato nel 2021 ed ispirato allo stile dell'artista Bruno d'Arcevia.



