Il sindaco di Ancona ha nominato altri sei consiglieri delegati

Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha provveduto alla nomina di altri sei consiglieri comunali delegati. Ai consiglieri, fa sapere il Comune, "vanno incarichi ben precisi per accelerare su alcuni progetti o leve che contribuiranno a rilanciare la città. Resteranno in carica per tre anni e non riceveranno alcuna indennità o compenso".

Sale così a dieci il numero complessivo dei consiglieri delegati.

Ecco gli incarichi ai consiglieri: a Jacopo Toccaceli è assegnato "il progetto di promozione dei prodotti tipici della marca anconetana"; a Maria Grazia De Angelis, "il progetto 'Tutti inclusi' per la valorizzazione e il protagonismo dei quartieri periferici volto all'inclusione delle diverse etnie"; a Vincenzo Rossi, il "progetto di valorizzazione del Parco del Cardeto e sua unificazione con il Parco Regionale del Conero"; a Silvia Fattorini, "il progetto per le attività di inclusione e di servizi educativi pre e post scuola in ambito extrascolastico e oratoriale". Inoltre, ad Arnaldo Ippoliti, il "progetto per le attività di recupero urbano nei borghi di Candia, Gallignano, Ghettarello, Sappanico, Paterno, Casine di Paterno, Aspio, Montesicuro e nel quartiere del Pinocchio"; ad Angelica Lupacchini, il "progetto per la realizzazione del Palio di Ancona per coltivare l'organizzazione di eventi in grado di attrarre e coinvolgere la cittadinanza e dare vita alla città di Ancona".



