Festa a Fermo per il 210/o dell'Arma, 'proiettati al futuro"

"Essere dell'Arma è un orgoglio che si rinnova in continuazione, da 210 anni a questa parte. Per noi questa è una cerimonia che ci lega al passato ma che, allo stesso tempo, ci proietta al futuro". Con queste parole, oggi il comandante provinciale dei Carabinieri di Fermo, il colonnello Gino Domenico Troiani, ha concluso la cerimonia dei 210 anni dell'Arma, tenutasi a Fermo, in piazza del Popolo.

"Un giorno di bilanci - ha ricordato Troiani - ma anche di programmazioni perché l'impegno per la collettività è costante, ed immutato. Le azioni e le operazioni condotte nel corso di quest'anno sono tante, multisettoriali. Ricordo in particolar modo quella dello scorso autunno, con l'emergenza a Lido Tre Archi a seguito del ferimento di un extracomunitario con colpi d'arma da fuoco, e per la quale con indagini approfondite, siamo riusciti a rintracciare i colpevoli e ad assicurarli alla giustizia".

Una cerimonia arricchita anche da premiazioni ed encomi: "I premiati - ha concluso il comandante - sono il nostro orgoglio e il nostro esempio. Sono coloro che hanno raggiunto i risultati sperati e a loro ci ispiriamo per il futuro". Presenti, in piazza del Popolo, tutte le più alte cariche militari e civili della provincia di Fermo.



