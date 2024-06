Bruciata l'auto di un detenuto al carcere di Barcaglione

Incendio doloso al carcere di Barcaglione, ad Ancona. Nella notte una persona, verosimilmente un uomo, è arrivata dal campo che confina con il parcheggio esterno utilizzato dal personale in servizio e dai detenuti con permesso di uscita per il lavoro.

Erano le 22.10 quando le telecamere del carcere hanno ripreso il piromane che ha rotto il vetro posteriore destro di una Opel Corsa presa a noleggio da un detenuto in semi libertà per buttare al suo interno liquido infiammabile. L'accelerante è stato buttato anche sopra la vettura, parcheggiata vicino alla rete da dove è passato il piromane.

La recinzione è stata trovata danneggiata, ha un buco. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto il veicolo. La polizia penitenziaria ha provato a spegnere le fiamme con gli estintori in dotazione avvisando subito i vigili del fuoco che hanno completato lo spegnimento. La vettura è sotto sequestro. È attesa la polizia Scientifica per i rilievi.

