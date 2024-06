Acquaroli, decreto liste attesa 'svolta epocale per operatori'

"Una svolta epocale nell'approccio alla sanità pubblica" la scelta di togliere il tetto del costo del personale nella sanità, un limite alla possibilità di stabilizzare il personale precario. Limite che negli anni ha impoverito la sanità pubblica e ha favorito la fuga dei medici italiani anche all'estero". E' il commento del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli al decreto legge approvato dal governo in materia di sanità secondo il quale "è un segnale molto chiaro che recepisce l'esigenza di personale sanitario e si può iniziare a programmare affinché nei prossimi anni non si abbiano più situazioni dove la carenza di personale sanitario crea delle criticità importanti in tutto il sistema e in tutto il Paese".

Per Acquaroli è questa la "novità molto importante, la più importante di tutti, attesa da tantissimi anni. Con il superamento del tetto del costo del personale, previsto per il 2025 e un alzamento per il 2024, c'è - ha sottolineato -, un cambio epocale dell'approccio rispetto alla sanità pubblica e di questo bisogna ringraziare il governo Leone e il ministro Schillaci perché è veramente un segnale molto importante".

Cosa cambierà per le Marche? "Innanzitutto abbiamo un indirizzo chiaro e specifico che ci dà maggiori strumenti per poter abbattere le liste d'attesa, un tema di natura nazionale e un'eredità pesante lasciata dalla pandemia Covid, che ci consegna una richiesta di domanda molto elevata a cui i sistemi sanitari regionali non riescono a dare un'immediata risposta".

Inoltre "con questo decreto il governo ci dà alcuni strumenti aggiuntivi rispetto a quelli che noi avevamo a disposizione, che ci permetteranno un efficientamento, un miglioramento e un potenziamento del sistema - ha osservato Acquaroli - per garantire una risposta all'altezza della domanda". Ma non solo "tante sono le iniziative previste, tra queste il monitoraggio altro elemento essenziale per comprendere l'entità dei fenomeni in cui noi dobbiamo provvedere e organizzarci per dare delle risposte all'altezza".



