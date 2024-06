210/o dei Carabinieri, ad Ancona 40 militari premiati

Anche nelle Marche cerimonie per il 210/o Anniversario dell'Arma dei Carabinieri e consegna delle ricompense pe i militari che si sono distinti in importanti operazioni di servizio, salvataggi e vicinanza alla popolazione.

Ad Ancona l'evento si è svolto in Largo IV Novembre davanti al Monumento ai Caduti dove i reparti di tutte le specialità si sono schierati davanti al comandante regionale, generale di brigata Salvatore Cagnazzo, alle autorità civili e militari, affiancati dai gonfaloni delle pubbliche amministrazioni. Hanno partecipato tutti i vertici locali istituzionali, delle forze di polizia e forze armate, tra cui il prefetto Saverio Ordine, il questore Cesare Capocasa, il presidente dell Regione Francesco Acquaroli e il sindaco Daniele Silvetti. Presenti i piccoli studenti dell'istituto scolastico comprensivo Augusto Scocchera di Ancona che hanno sventolato bandierine tricolore.

Le caserme dell'Arma sono la casa degli anconetani", ha commentato il generale Cagnazzo per esprimere il suo pensiero di perenne e costante vicinanza dei Carabinieri delle Marche alla cittadinanza. Durante la cerimonia è stato letto il messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi la consegna delle ricompense che ad Ancona hanno premiato 40 carabinieri: tra loro il gruppo di Carabinieri che condussero l'articolata indagine che consentì il 27 agosto 2023 ad arrestare un uomo autore di omicidio per una lite tra automobilisti a Sirolo: sono l tenente colonnello Luigi Ciccarelli, il luogotenente Luca Cristofanetti, il luogotenente Giuseppe Esposto, il luogotenente Massimiliano Giulioni, il maresciallo capo Paolo Ciarrocca, il maresciallo ordinario Mauro Campanale, il brigadiere capo Giuseppe Coscia, il vice brigadiere Giuseppe Abbaticchio, il vice brigadiere Giuseppe Guida, l'appuntato scelto Luca Vissani, l'appuntato scelto Silvestro Tebano, l'appuntato scelto Angelo Antonio Fiore, il carabiniere scelto Nino Lombardi (effettivi alla Compagnia carabinieri di Osimo).



