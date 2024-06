Ucciso nel Fermano. Visionate le telecamere, chiuso un kebab

Due dei presunti responsabili della rissa finita con l'accoltellamento e la morte di un giovane 23enne sono stati arrestati. Si tratta di un marocchino di 34 anni e un egiziano di 22. Il primo dovrà rispondere di rissa aggravata e lesioni aggravate (potrebbe dover rispondere anche di omicidio), il secondo per rissa aggravata. Davanti al giudice si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Una quarta persona, un minorenne, è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Il ragazzino è stato denunciato.

Il questore di Fermo, Luigi Di Clemente nel frattempo ha disposto la chiusura del kebab di piazza Garibaldi davanti a cui giovedì scorso, in piena notte, si è scatenata la violenta rissa culminata con la morte, in ospedale, per una ferita da arma da taglio, di Jeddi Osama, giovane naturalizzato italiano residente a Sant'Elpidio a Mare (Fm) rimasto coinvolto nella colluttazione a cui hanno preso parte altri tre nordafricani.

Dopo gli arresti, il lavoro della squadra mobile prosegue per ricostruire la dinamica della rissa finita in tragedia. Al vaglio degli investigatori, che vogliono capire perché i quattro sono venuti alle mani, anche i filmati della videosorveglianza.

Intanto ieri il questore ha chiuso per 15 giorni il locale "Miro Pizza Kebabbaro Zagros" davanti al quale è scoppiata la colluttazione: "Il provvedimento - spiegano dalla Questura di Fermo - è stato adottato anche in considerazione del perdurare della presenza di avventori con pregiudizi di polizia".

"Penso non sia rinviabile l'allestimento di un presidio fisso e strutturato delle forze dell'ordine nella nostra città" l'appello del sindaco di P.S.Elpidio, Massimiliano Ciarpella.





