Turista si allontana da Senigallia, ritrovato ad Ancona

Sta bene l'uomo che si era allontanato ieri, 3 giugno, da Senigallia (Ancona) e ritrovato stamani al porto di Ancona. Era in stato confusionale ma in buone condizioni di salute quando è stato rintracciato nell'area portuale dorica da una pattuglia della polizia di Stato.

Dell'uomo, un turista di 60 anni proveniente dalla provincia di Perugia, si erano perse le tracce durante la giornata di ieri. A dare l'allarme erano stati gli amici con cui si trovava in vacanza sulla spiaggia di velluto di Senigallia: si era allontanato dal gruppo ma poi, non essendo del posto, non è più riuscito a trovare l'albergo in cui alloggiava. Ha iniziato così a girovagare, senza avere con sé alcun documento.

Nella tarda serata di ieri dunque sono scattate le ricerche da parte dei militari della Compagnia di Senigallia, inizialmente senza alcun esito: di concerto con la Prefettura di Ancona, è stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse che ha permesso di allertare tutte le forze dell'ordine disponibili anche nelle città limitrofe. Di questa mattina la notizia del ritrovamento del 60enne in buone condizioni. Al termine degli accertamenti sanitari effettuati all'ospedale regionale a Torrette di Ancona, è stato affidato ai familiari.



