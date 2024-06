Pugilato: Venerdì 21 ad Ascoli il Tricolore dei mediomassimi

Venerdì 21 giugno, sul ring che verrà allestito in Piazza del Popolo di Ascoli Piceno, la 'Rosanna Conti Cavini Promotion' organizzerà la riunione pugilistica che avrà, con il patrocinio della Fpi, come match clou quello per il titolo italiano dei medio massimi, attualmente vacante.

A sfidarsi saranno Luca 'War Machine' Spadaccini (10-6-3) e il fighter locale Eros Seghetti (10-1-1). Per Spadaccini sarà questa la terza occasione di conquistare la cintura tricolore dopo le sconfitte contro Adriano Sperandio e Mustapha Vigan.

Prima chance invece per Seghetti, reduce dalla sconfitta dello scorso febbraio a Londra contro Karol Itauma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA