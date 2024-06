In aumento gli infortuni sul lavoro nelle Marche, +0,7%

Numeri in aumento nel primo quadrimestre 2024 per le denunce di infortuni sul lavoro nelle Marche: da 5.273 a 5.309 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+0,7%). Meno infortuni mortali, scesi da 9 a 3 (-66,7). Calano, anche, le denunce in itinere che passano da 749 a 724 (-3,3%). E' la fotografia che emerge dai dati rielaborati su fonte Open Data Inail dalla Uil.

In riduzione le denunce del settore industriale e servizi, da 3.896 a 3.892 (-0,1%). In calo anche le denunce del settore agricolo da 324 a 299 (-7,7%); mentre quelle per Conto dello Stato sono in crescita poiché passano da 1.053 a 1.118 (+6,2%).

Le denunce delle Attività Manifatturiere diminuiscono del 2,1% (da 772 a 756).

In controtendenza il settore delle Costruzioni, con un aumento del 12,7% (da 369 a 416). Scorporando il dato per fasce d'età: fino a 14 anni passano da 549 a 613 (+11,7%); 30/34 anni da 422 a 441 (+ 4,5%); 40/44 anni da 459 a 470 (+2,4%); 55/59 anni da 590 a 630 (+2,8%). Tornano a crescere le denunce di Malattia Professionale protocollate dall'Inail che sono state 2.801 (+342 casi, +13.9%).

"La sicurezza sul lavoro è un aspetto vitale per i nostri territori legata anche alle questioni del piano sanitario regionale ed a quello della prevenzione", il commento di Guido Bianchini, componente nazionale Uil, comitati Inail. Per Bianchini non bisogna allentare le azioni di prevenzione, quelle di In-Formazione ed i controlli specie in quei settori che hanno fatto registrare numeri in crescita.

"Nella Regione Marche solo il 3.8% del fondo sanitario regionale è destinato alla prevenzione (141 milioni), mentre la percentuale prevista deve essere del 5%" inoltre nel quadrimestre in esame, le Marche abbandonano il secondo posto in questa triste classifica nazionale, dopo la Toscana e la Puglia", conclude.



