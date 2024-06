Centrali Operative Territoriali, giunta approva la delibera

Facilitare e ottimizzare il percorso del paziente tra i vari servizi di cui necessita attivando le risorse territoriali di competenza e supportare la gestione delle persone fragili: sono tra i compiti delle Centrali Operative Territoriali (Cot) che avranno avvio entro il 23 giugno 2024. Lo prevede la Delibera approvata dalla Giunta Regionale in attuazione della Missione Salute del Pnrr.

Quindici quelle previste nelle Marche, realizzate con fondi Pnrr per un importo di oltre 2,5 milioni di euro, e saranno articolate su due livelli: la COT Distrettuale (COT-D) che organizza e coordina la gestione e il passaggio dei pazienti residenti nel Distretto Sanitario tra i diversi setting assistenziali e i diversi livelli organizzativi del sistema sanitario, sociosanitario e socioassistenziale: sarà operativa 6 giorni su 7, h 12 e strettamente interconnessa con la COT Regionale.

La COT Regionale coordinerà l'attività delle COT D, gestendo i percorsi nei giorni e nelle fasce orarie in cui queste non sono operative: l'operatività sarà di 7 giorni su 7 h12 estendibile fino ad h 24. La COT-R è individuata in una delle 2 COT-D del Distretto Sanitario di Ancona.

La Cot è un modello organizzativo che svolge funzione di coordinamento della presa in carico della persona e di raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali: strutture territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e che dialoga con la rete dell'emergenza-urgenza. Lo standard minimo di personale prevede un coordinatore infermieristico che gestisce attività e personale, 3 infermieri e una figura tecnico-amministrativa con funzioni di segreteria.



