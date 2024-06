Abramović a Pesaro con una performance fisica e digitale

Presentata oggi a Pesaro 2024, Capitale italiana della cultura, la prima italiana di The Life, l'opera immersiva di Marina Abramović e Tin Drum, che per la prima volta nella storia dell'arte propone una performance in una doppia dimensione: fisica e digitale.

The Life costituisce un'esperienza cinematografica tridimensionale unica, aperta al pubblico dal 5 al 18 giugno 2024, al Centro Arti Visive Pescheria, nel cuore di Pesaro, e parte del palinsesto di Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura "La natura della cultura". A Pesaro l'evento immersivo debutta con una veste ampliata, arricchito di costumi originali ed elementi acustici pensati per invitare a una riflessione dedicata alla natura della memoria, dove l'artista transita in mondi diversi e attraversa il tempo e lo spazio.

"È un grande onore essere invitati a Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura" spiega Marina Abramović 'presente' con un videomessaggio. "Presenterò con Tin Drum il mio nuovo lavoro in realtà mista intitolato The Life. So che Pesaro Capitale è incentrato sul rapporto tra scienza, natura e tecnologia; il mio lavoro si basa sulle arti performative e questo è il mio primo esperimento, il mio primo tentativo di utilizzare le nuove tecnologie e di ampliare l'idea di come le arti performative possano essere viste in futuro, se l'artista non è più fisicamente presente".

"Pesaro sarà ancora una volta protagonista nel mondo grazie ad un altro grandissimo evento che arricchisce l'anno straordinario della Capitale italiana della cultura: The Life, di Marina Abramović e Tin Drum. Una prima nazionale, unica nel suo genere, che permetterà alla città e a tutta la nostra provincia di mantenere vivi i riflettori sulle unicità culturali, ambientali, imprenditoriali, enogastronomiche del nostro territorio" ha commentato Ricci nel corso della presentazione.

L'evento immersivo è aperto al pubblico tutti i giorni dal 5 al 18 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 23.00, negli spazi del Centro Arti Visive Pescheria.



