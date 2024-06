Sottosegretaria Tripodi, l'Europa per valorizzare le eccellenze

"Le Marche sono una regione bellissima, molto importante e sicuramente giocherà un ruolo di primo piano in Europa". Così stamattina la sottosegretario agli Esteri, Maria Tripodi, a Sant'Elpidio a Mare (Fermo). L'esponente di governo è impegnata oggi in un tour elettorale nelle Marche. "Questo è un territorio che spesso, purtroppo, è stato dimenticato dalla politica o ha visto nell'Europa qualcosa di lontano. - ha osservato Tripodi - Invece non è così. In un mondo sempre più interconnesso, con tutte le eccellenze che questa regione vanta, le Marche possono distinguersi in Europa e noi come FI punteremo sulle eccellenze marchigiane per far brillare il territorio in tutti gli ambiti di competenza Ue, a partire dalla politica agricola". Ad attendere Tripodi a Sant'Elpidio a Mare, il sindaco Alessio Pignotti, il prefetto di Fermo Edoardo D'Alascio e la capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Jessica Marcozzi, e altre istituzioni cittadine.

La sottosegretaria si è soffermata sul capitolo del commercio estero e delle prospettive per le Marche che la sottosegretaria ha definito "di primo piano. Come Italia abbiamo circa il 37% del Pil che si basa, appunto, sul commercio estero. Le Marche sono una regione di grandissima eccellenza ad esempio sulla manifattura, sulla filiera agricola, sull'artigianato". "Questa regione si distingue per le eccellenze che esprime in ogni ambito. - ha ricordato - E noi dobbiamo lavorare per implementare anche l'export delle Marche. Lo faremo perché abbiamo un programma stilato dal presidente Antonio Tajani, molto chiaro e a tutela delle imprese con una centralità spiccata sul commercio estero".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA