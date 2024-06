Gentiloni, 'destre vogliono rendere fragile l'Europa dall'interno'

"L'offensiva di questa destra nasce in fondo dai buoni risultati che l'Unione Europea ha raggiunto negli ultimi 4-5 anni. Questo è il paradosso". "Sono passati solo 5 o 6 anni da quando i partiti principali di questa destra populista e sovranista, dalla Lega al partito di Marine Le Pen, al partito che adesso è maggioranza relativa in Olanda, avevano in mente l'uscita dall'Unione Europea, l'uscita dall'euro.

Adesso nessuno di questi partiti si sogna neanche di parlare dell'uscita dall'Unione Europea o dell'uscita dall'euro". Lo ha detto il Commissario Ue Paolo Gentiloni ad Ancona insieme a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e candidato, per il Partito Democratico, alle prossime europee, nella Circoscrizione Centro.

Secondo il Commissario Ue le destre "vogliono rendere fragile il progetto europeo dall'interno. Vogliono entrare dentro e cercare di minare le fondamenta di questo progetto e quindi in un certo senso la partita è più facile perché non c'è nessuno più, neanche gli inglesi". "Quando guardate i sondaggi di oggi - è il riferimento di Gentiloni - gli inglesi tutto sommato si sono pentiti, il 60% degli inglesi farebbe volentieri marcia indietro dalla decisione della Brexit. Quindi lo spauracchio non è più quello che si affermino delle forze politiche che vogliono portare i rispettivi paesi fuori dall'Europa. Lo spauracchio è che se si afferma una destra di questo genere - ha concluso - avremo un'Europa meno in grado di fare le cose che per noi, per i cittadini italiani, per i democratici, per quelli che scommettano sul progetto europeo, sono fondamentali".



