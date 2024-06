A Porto Recanati sequestrate 1.267 fibbie e cinture non sicure

In occasione del mercato settimanale di Porto Recanati, i Finanzieri della locale tenenza hanno rinvenuto e sequestro presso il banco di un commerciante 1.267 articoli, non sicuri per la salute dei consumatori, consistenti in fibbie di metallo e strisce di pellame da usare per comporre cinture, risultati privi delle avvertenze in lingua italiana e delle informazioni minime sulla composizione dei prodotti previste dal Codice del Consumo. Per le irregolarità constatate la merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo la merce ed è scattata la segnalazione alla competente Camera di commercio del commerciante per l'irrogazione delle sanzioni sotto il profilo amministrativo.

Il Codice del Consumo, ricorda la Guardia di Finanza, "stabilisce, infatti, che i prodotti commercializzati sul territorio nazionale devono riportare quanto meno le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all'identità del produttore, all'eventuale presenza di sostanze in grado di causare potenziale danno al consumatore, nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione, il tutto in lingua italiana, allo scopo di utilizzare, in piena sicurezza, il prodotto acquistato".



