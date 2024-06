A Passaggi Festival rassegne e laboratori per bambini e ragazzi

A Passaggi Festival, rassegna di narrativa a Fano che si svolgerà dal 26 al 30 giugno, "leggere è un gioco da ragazzi": anche quest'anno l'evento dedicato alla saggistica propone una serie di appuntamenti, a ingresso gratuito, dedicati ai giovani lettori nella Mediateca Montanari Memo e nel lungomare di Torrette.

L'occasione di "Chiedersi perché" sarà alla Memo (ore 18,30) con la rassegna di libri filosofici per bambini curata da Ippolita Bonci del Bene. Si comincia (26/6) con una lettera d'amore: la rilettura del "Canzoniere" di Francesco Petrarca scritta da Daniele Aristarco nel suo "Chiare, fresche et dolci acque" (Einaudi Ragazzi). Viaggeremo, poi, dentro il web accompagnati dalla filosofa Hannah Arendt con la magica storia di Eliana Cocca e Caterina Manganelli (29/6), autrici di "Hannah con due H. Incredibili (dis)avventure nel web" (Sonda), libro che parla ai ragazzi di diritti umani e del valore delle differenze.

Per "Piccoli asSaggi, la saggistica per diventare grandi" il primo incontro (27/6) è con Maddalena Vaglio Tanet, già finalista al premio Strega Ragazzi 2021, e il suo "Rim e le parole liberate" (Rizzoli), un'avventura comica e spaventosa sul potere delle parole e di chi le possiede. Interessante l'approccio de "I ragazzi possono essere femministi?" (Settenove) libro che si rivolge direttamente ai giovani maschi per aiutarli a diventare alleati nelle lotte delle loro amiche e compagne e a liberarsi dagli stereotipi: a presentarlo (28/6) sarà l'illustratrice Cristina Portolano. In chiusura Annalisa Strada (30/06) con "La ragazza delle farfalle" (Editoriale Scienza) ci racconterà la vita di Maria Sibylla Merian, artista, scienziata e avventuriera, tra le pioniere del pensiero ecologista. A conversare con gli autori sarà Valeria Patregnani, responsabile Sistema Bibliotecario di Fano.

Tanti gli appuntamenti con i laboratori per bambini e ragazzi ospitati in tre diverse sedi tra centro storico e zona mare. A Bagni Torrette gli appuntamenti curati dall'Università di Camerino: "Il cosmo in filigrana, storia della conquista umana dello spazio attraverso i francobolli" (26/6), "Caccia al tesoro alla plastica invisibile", laboratorio didattico "sul campo" per monitorare la presenza di microplastiche sui litorali adriatici (27/6) e "Crea il tuo slime" (28/6). Unicam ci attende anche alla Memo con laboratori su arte, informatica, ambiente e natura, questi ultimi a cura del docente e divulgatore scientifico di Geo&Geo Francesco Petretti, mentre Mediateca Montanari e i volontari di "Nati per leggere" ci guideranno negli incontri sonori e nelle letture a bassa voce per i piccolissimi. Al Pincio, infine, "In cucina con Frolla" a cura di Francesco Tenaglia e dei ragazzi del Microbiscottificio Frolla di Osimo. Da questa edizione, il miglior laboratorio sarà premiato con una targa dedicata alla giovane animatrice fanese Elisa Mascarucci, scomparsa nel 2020. Tutti i laboratori sono gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria (dal 12/6) su passaggifestival.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA