Travolto in bici da un'auto, 80enne in condizioni molto gravi

Un ciclista che transitava sulla strada provinciale 502 a Mummuiola di Cingoli (Macerata) è stato investito da un'auto che procedeva nella stessa direzione verso Jesi (Ancona): dopo l'urto il ciclista, 80 anni, residente ad Agugliano (Ancona), è caduto sull'asfalto procurandosi lesioni molto gravi. Sul posto i Carabinieri di Cingoli e i sanitari del 118 che hanno allertato l'eliambulanza per il trasporto immediato all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata nella struttura sanitaria, in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente stradale è ancora al vaglio dei carabinieri.



