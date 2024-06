Prefetto, Festa 2 giugno inclusiva rivolta soprattutto a giovani

Una "festa inclusiva", "rivolta soprattutto ai giovani". Lo ha sottolineato oggi il prefetto di Ancona Saverio Ordine a margine della celebrazione della Festa della Repubblica ad Ancona ai piedi del Monumento ai Caduti al Passetto. "E ovvio che manifestazioni di questo genere, in particolare la più importante, - ha affermato con riferimento alla presenza e al contributo degli studenti che hanno letto brani ispirati alla Costituzione - debbano essere soprattutto rivolte ai giovani perché loro sono il domani, ma anche il presente più importante di questa nazione perché sono il domani, un'importanza che abbiamo affermato con delle letture".

"La festa della Repubblica è il più importante appuntamento civile dell'anno, la festa di tutti gli italiani, inclusiva, - ha osservato il prefetto Ordine - una festa di partecipazione, una festa che ci unisce. Quindi ovviamente è un momento di grande emozione, di grande orgoglio per tutti noi e poi anche per chi in qualche modo come me la presiede". Il prefetto ha ricordato anche la consegna delle onorificenze del Presidente della Repubblica (18 ad Ancona), "per noi motivo di grande interesse".



