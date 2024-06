Ad Ancona mega-tricolore nel Monumento ai Caduti per il 2 giugno

Anche nelle Marche cerimonie in tutta la regione per la Festa del 2 giugno, 78/o anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Ad Ancona la commemorazione si è svolta in piazza IV Novembre ai piedi del Monumento ai Caduti al Passetto all'interno del quale i vigili del fuoco hanno srotolato un mega-tricolore per tutta l'altezza della struttura. Sulle note dell'Inno di Mameli l'alzabandiera e la deposizione di una corona d'alloro al Monumento da parte del prefetto di Ancona Saverio Ordine, affiancato dal presidente di Regione Francesco Acquaroli, dal sindaco Daniele Silvetti, dal presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali e dal comandante delle Scuole della Marina militare di Ancona, ammiraglio di divisione Antonio Natale.

Ad aprire la cerimonia, alla presenza di autorità civili, militari, religiose il prefetto Ordine che ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All'evento, davanti ai reparti schierati, ai gonfalonii di Regione, Provincia e Comuni, ai labari delle associazioni combattentistiche D'Arma, anche una rappresentanza di studenti con l'alfiere del vessillo dell'Ufficio scolastico regionale: la cerimonia è stata impreziosita dall'intervento di alcuni studenti degli istituti Savoia-Benincasa, Vanvitelli stracca Angelini e Liceo Scientifico Galilei che hanno letto significativi brani ispirati al tema della Repubblica ai principi custoditi nella nostra Costituzione.

La cerimonia si è conclusa con la consegna da parte del prefetto di 18 attestati delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana conferite dal Presidente della Repubblica; queste quella di grande ufficiale al dottor Oliviero Gorrieri, di Ancona, medico chirurgo e manager sanitario, di ufficiale al professor Marcello Mario D'Errico preside della Facoltà Medicina e Chirurgia della Politecnica, Marche e di cavaliere al comandante provinciale dei vigili del fuoco, ingegner Pierpaolo Patrizietti, accompagnato nella consegna dell'attestato dalla comandante regionale dei vigili del fuoco, l'ingegner Cristina D'Angelo.

Durante la cerimonia un rappresentante della associazioni combattentistiche ha accusato un lieve svenimento e si è accasciato a terra ma si è poi ripreso dopo l'assistenza ricevuta; ad assisterlo immediatamente sono state le persone presenti, forze dell'ordine, sanitari e il presidente del Consiglio comunale di Ancona Simone Pizzi che è dirigente medico di Anestesia e Rianimazione Pediatrica dell'ospedale Pediatrico Salesi.



