Acquaroli, 'la partecipazione democratica rende forte l'Italia'

Quella del 2 giugno "è una festa importante, una ricorrenza importante che deve responsabilizzare le istituzioni ma che deve responsabilizzare tutti i cittadini rispetto al ruolo e al senso per più profondo della partecipazione democratica che è l'unico strumento per fare dell'Italia una nazione forte". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a margine della celebrazione ad Ancona della Festa della Repubblica davanti al Monumento ai Caduti al Passetto.

"E' sempre una grande emozione - ha proseguito Acquaroli -, fa piacere veramente condividere con tutte le istituzioni questa festa e poi soprattutto un pensiero va ai cittadini perché questa è la festa della democrazia, è festa della partecipazione che non deve essere mai data come elemento non fondante della nostra società perché per il tramite della partecipazione la democrazia è più forte e le risposte sono più vicine ai cittadini. E' un binomio fondamentale su cui la democrazia nasce - ha concluso - e su cui dobbiamo continuare ad investire".





