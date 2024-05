Una vita da social, campagna di sensibilizzazione della Polizia

La campagna di informazione e sensibilizzazione organizzata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Una vita da social, giunta all'XI edizione, ha toccato ieri Fabriano (Ancona), unica tappa regionale, rivolta ai giovani per guidarli ad un uso corretto dei social e sottolineare le conseguenze negative delle condotte negative sul web. Un truck di oltre 18 metri, posizionato in piazza del Comune, ha ospitato nel corso della manifestazione, 120 studenti della scuola media "Papa Giovanni Paolo II", in un percorso di interazione con funzionari del Compartimento Polizia Postale di Ancona specializzati nella comunicazione delle problematiche che si accompagnano all'uso scorretto dei social network.

Due funzionari dell'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori della Direzione Centrale di Polizia Criminale hanno trattato, in particolare, i temi: "Quando l'Odio diventa Reato" e "L'Odio contro le Persone Disabili". Gli agenti della Polizia stradale hanno illustrato la strumentazione utilizzata per i rilevamenti dello stato di ebrezza, oggetto di moltissime richieste di approfondimenti dei giovani prossimi a ottenere il cosiddetto patentino. "La prevenzione è, senza dubbio, la ricetta migliore, l'unica in grado di assicurare un contenimento dei reati e lo sviluppo di una coscienza piena del valore delle corrette relazioni sociali", commenta il Questore di Ancona, Cesare Capocasa. "Esprimo piena soddisfazione per l'iniziativa auspicandone di ulteriori affinché i giovani, ma anche la cittadinanza tutta, possano sentire la Polizia di Stato sempre al loro fianco", ha concluso il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA