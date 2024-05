Su ex Carbon di Ascoli 'procedura d'infrazione è bloccata'

"Abbiamo quasi finito, manca solo un pezzettino per poter dire che abbiamo completato l'opera di bonifica dell'ex Carbon di Ascoli Piceno. Ma intanto la notizia è che oggi è stato bloccato tutto l'inquinamento, è quello che l'Europa e la commissione europea volevano. La procedura di infrazione è dunque bloccata per il sito ascolano e altri in Italia". Lo ha detto il Commissario di Governo per la bonifica dei siti inquinati gen. Giuseppe Vadalà intervenendo ad Ascoli Piceno per fare il punto sui lavori per la messa in sicurezza della 'vasca di prima pioggia' del sito Sgl Carbon.

"E' un lavoro di grandissimo livello, complesso. Fra le 81 realizzazioni che abbiamo fatto in Italia, questo per dimensioni, investimenti partecipazione pubblico privata è quello più importante e col risultato migliore" ha aggiunto Vadalà.

"E' una giornata storica; dopo 10 anni finalmente l'Italia esce dall'infrazione e gli 8 milioni spesi dal 2014 ora verranno destinati ad altre attività altrettanto importanti" ha aggiunto l'onorevole Lucia Albano, presente all'evento che si è svolto all'interno dello stabilimento. Raggiante il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti. "Rigenerare questo sito - ha sottolineato - per Ascoli è fondamentale e disinquinare la vasca di prima pioggia è stata un'impresa.

Quanto fatto qui - ha aggiunto - è la testimonianza che lo Stato è presente, specie quando c'è di mezzo il bene comune e vedere un futuro attraverso una rigenerazione innovativa che inizierà con un parco fluviale".

All'appuntamento c'era anche il commissario alla ricostruzione post terremoto 2016 Guido Castelli che nel 2014, quando il progetto risanamento Carbon è partito, era primo cittadino ascolano. "La Carbon ha attraversato un secolo e mezzo della storia di Ascoli - ha detto Castelli - anche dopo il sisma si è determinato un allineamento degli astri, tale per cui questo luogo e questo progetto potranno essere utili non solo nell'ambito esclusivamente ascolano, ma di tutto il cratere al quale dobbiamo garantire flusso vitale e sociale".



