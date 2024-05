Rissa con accoltellati nel Fermano, morto un ragazzo ferito

Una rissa a colpi di coltello verso le 4.30 con un bilancio di quattro feriti di cui tre con lesioni da arma da taglio. Erano stati momenti di paura quelli vissuti in piazza Garibaldi a Porto Sant'Elpidio (Fermo) ieri notte per un parapiglia senza esclusione di colpi tra persone di origine nordafricana davanti a un ristorante: ora è deceduto il giovane rimasto ferito più gravemente, un 20enne di origine tunisina, che era ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione ad Ancona.

Tutte e quattro le persone coinvolte, subito identificate dalla Polizia di Stato, avevano riportato delle ferite. Due di loro non sono in gravi condizioni mentre un terzo ragazzo è tuttora ricoverato all'ospedale di Civitanova ma le sue condizioni non preoccupano. Subito gravissime erano invece apparse le condizioni di salute del 20enne, trasportato d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. La situazione clinica del ragazzo è precipitata nelle ultime ore, fino al tragico epilogo. Intanto proseguono serrate le indagini della Squadra Mobile della Questura di Fermo che, dopo i primi rilievi sul posto, insieme alle Volanti e alla Scientifica, sta lavorando per risalire alle cause della sanguinosa rissa. Per il responsabile della coltellata fatale, si prospetta l'accusa di omicidio.



