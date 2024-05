Rapina a mano armata in tabaccheria, arrestato dalla polizia

Nel 2018 un cittadino polacco residente ad Ancona aveva compiuto una rapina a mano armata ai danni di una tabaccheria in centro storico. Ieri mattina, i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, hanno dato corso ad un ordine di esecuzione di carcerazione emesso dalla Procura di Ancona nei confronti dell'uomo, ora 35enne, che dove dovrà espiare la pena di un anno e quattro mesi di reclusione. In occasione della rapina, commessa in orario di chiusura, era entrato nel pubblico esercizio con il volto coperto ed armato di coltello; sotto la minaccia dell'arma, si era impossessava di 700 euro circa in contanti.

All'epoca dei fatti, i poliziotti della Mobile avevano ritrovato l'arma del delitto, in un anfratto di una via cittadina del centro, nei pressi della tabaccheria, insieme agli indumenti indossati dal rapinatore durante il colpo e dei quali si era disfatto subito dopo per depistare le indagini. La somma rapinata al gestore del tabacchi non era stata recuperata, il rapinatore l'aveva asseritamente sperperata nelle ore successive al delitto per acquistare cocaina. Ieri mattina il 35enne è stato localizzato dai poliziotti, arrestato e condotto in Questura. Al termine degli adempimenti di rito è stato trasferito nel carcere anconetano di Montacuto.



