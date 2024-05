Radio Senza Muri piange la scomparsa di Nora Cortiñas

Radio Senza Muri di Jesi (Ancona) piange la scomparsa di Nora Cortiñas. L'attivista per i diritti e leader delle Madres de Plaza de Mayo era, tra l'altro, madrina della web radio comunitaria che promuove la salute mentale, una realtà nata sulla scia della riforma Basaglia e di cui sono speaker utenti dei servizi socio sanitari della città marchigiana.

Insieme alle altre madri che si battono per conoscere il destino dei figli scomparsi durante la dittatura argentina tra il 1976 e il 1983, Norita aveva ottenuto la cittadinanza onoraria a Jesi nel 2008, poi nel 2018 era divenuta madrina della radio durante una visita alla città. In quella occasione, la donna pianse l'anniversario dei 41 anni della scomparsa del figlio Gustavo rapito dal regime militare, poi rivolse un appello per la difesa dei diritti di tutti gli uomini e le donne che si battono per la libertà. Una trasmissione ancora in rete e che non smette di emozionare.

Con un post su Facebook, oggi, Radio Senza Muri ricorda l'amica: "Se ne è andata Norita, rivoluzionaria e attivista, tra le fondatrici del movimento delle Madres de Plaza de Mayo, compagna e amica dell'associazione Ya Basta Marche, del TNT e di Radio senza muri. Un rapporto che viene da lontano, essendosi intrecciati più volte durante gli anni i suoi e i nostri percorsi di lotta. Nel 2008 il comune di Jesi assegna alle Madres la Cittadinanza onoraria con la presenza di un'altra Madre, Nair Amuedo. Norita ci fa visita a Jesi per la prima volta nel 2009 per poi tornare nel 2018, occasione in cui diventa madrina di Radio senza muri. Ogni volta ha preso parte ad incontri pubblici e aperti - tra cui due nella sala consiliare - per raccontare l'impegno e la lotta che quotidianamente insieme alle Madres porta avanti, per la libertà e la difesa dei diritti, partendo dall'Argentina per arrivare in ogni luogo del pianeta. Hasta siempre Norita, la lucha siegue!".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA