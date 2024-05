La Russa, voto miglior viatico perché l'Italia incida in Europa

"Non andare a votare non so chi avvantaggi, sicuramente danneggia l'Italia. Una partecipazione consapevole a queste elezioni è il miglior viatico perché l'Italia possa incidere come vuole in maniera decisiva in Europa". Il presidente del Senato Ignazio La Russa, ha lanciato da Ancona, dove è in visita e ha incontrato esponenti istituzionali di Fratelli d'Italia e del centrodestra, un appello alla cittadinanza ad andare a votare per le Europee.

"Per tanti anni abbiamo inciso poco - ha detto la seconda carica dello Stato -. Parte dalla partecipazione alle elezioni la possibilità di avere una rappresentanza che voglia e sappia incidere nelle politiche europee che sono ogni giorno di più indispensabili per la nostra nazione. Quindi l'appello - ha concluso - affinchè la gente vada a votare. Poi, come voterei io se fossi qui lo sapete ma ognuno voterà quello che vuole".





