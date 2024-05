La Russa, 'a volte qualche scontro in Aula li evita nel Paese'

"Ma non ci sono stati scontri così evidenti da fare gridare a una novità. Quando ci sono momenti importanti può capitare, lo diceva ieri Violante ricordando Matteotti ed ero presente, l'ho applaudito a lungo, che a volte qualche scontro in Aula impedisce i conflitti nel Paese". Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa rispondendo alle domande di cronisti ad Ancona sulle tensioni e la rissa sfiorata in Senato durante l'esame del progetto di Premierato.

"Quindi per fortuna non c'è stata violenza, - ha aggiunto La Russa - Ci sono stati scontri solo verbali pesanti. Io credo che, l'ho detto e lo ripeto, il Parlamento sia il luogo dove parte un progetto di legge e può essere migliorato, però - ha concluso La Russa - è come nei matrimoni: si fanno in due e per migliorarlo ci vuole l'incontro tra volontà diverse che si uniscono, se una parte dice non mi interessa migliorarlo allora è impossibile migliorarlo".

Presenti alla visita del Presidente del Senato ad Ancona, tra gli altri, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, il sindaco Daniele Silvetti e il candidato alle Europee Carlo Ciccioli.



