Imprenditore ascolano Giordani nuovo Cavaliere del Lavoro

L'imprenditore ascolano Graziano Giordani, 65 anni, fondatore e amministratore di Graziano Ricami, specializzata nella creazione di ricami artigianali di alta gamma per capi di abbigliamento e accessori, è l'unico marchigiano tra le 25 persone nominate oggi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il suo percorso lavorativo è iniziato occupandosi della manutenzione dei primi grandi telai arrivati dal Giappone nelle Marche e in Abruzzo. Oggi l'azienda è tra i fornitori di case di moda tra cui Bottega Veneta, Fendi, Gucci, Yves Saint Laurent, Chanel e Hermes. Le sue lavorazioni sono utilizzate inoltre per integrare opere pittoriche e oggetti di design. Negli stabilimenti di Ascoli Piceno e di Teramo realizza dalla progettazione alla produzione finale. L'azienda ha attivato al suo interno una scuola di formazione al ricamo con antiche macchine manuali. Occupa 95 dipendenti, di cui 80 nello stabilimento di Venarotta (Ascoli Piceno).

Il plauso arriva anche dal presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini che dichiara: "è una grande soddisfazione, conoscendo personalmente il valore della persona e della sua intrapresa, sapere che il Presidente Mattarella nominerà Cavaliere del Lavoro l'amico Graziano Giordani, accanto a nomi peraltro molto noti di questa edizione 2024 della consegna dell'onorificenza. La capacità, l'intuito, e il genio unito al pragmatismo marchigiano - prosegue Sabatini - lo hanno portato dalla provincia Ascoli a illuminare le star nella notte degli Oscar. Ora tocca a lui, meritatamente, un red carpet ".

"Da patron dell'Asd Atletico Ascoli come da raffinatissimo interprete della moda ad alti livelli, - ricorda Sabatini - Graziano ha sempre mostrato il suo attaccamento al territorio di cui davvero dimostra di essere uno dei più illustri testimonial, sensibile alle istanze dei giovani e alle questioni della comunità colpita dalle vicende del sisma; il riconoscimento legato al contributo al lavoro vada a un artigiano della moda, ovvero al comparto che più di altri rappresenta la nostra economia regionale, ci inorgoglisce e conferma la vocazione del territorio e l'eccellenza che sa esprimere e che, come nel caso della Graziano Ricami, - conclude - ammalia grandi brand nazionali e internazionali".



