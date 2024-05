G7 Salute Ancona, il 5 giugno vertice in Prefettura sui percorsi

In vista del G7 Salute che riunirà ad Ancona i sette ministri della Salute dei Paesi del G7 il 9, 10 e 11 ottobre prossimi in particolare alla Mole Vanvitelliana, il 5 giugno si svolgerà in Prefettura ad Ancona un Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per definire i tracciati per l'arrivo delle delegazioni istituzionali. Attualmente i percorsi di arrivo ad Ancona dei partecipanti al G7 salute non sono definitivi ma sicuramente avverranno in giorni diversi. La questione tracciati è condizionata, a nord, dai lavori di raddoppio della Statale 16 tra Falconara e Torrette, dalla presenza dei cantieri che rallenta la viabilità: disagi che, unitamente a tunnel e centri abitati, le delegazioni cercheranno di bypassare il più possibile.

Verosimilmente l'ingresso delle delegazioni (in tutto si stima che saranno ospitate ad Ancona circa 250 persone impegnate negli appuntamenti istituzionali e che soggiorneranno in città), avverrà attraverso il casello autostradale di Ancona Sud con un percorso che si snoderà per l'Asse-Nord sud e le altre strade (Via Bocconi, Via Martiri della Resistenza e via De Gasperi) che portano a via Marconi, nella zona degli Archi, e alla Mole. Alla riunione in Prefettura, coordinata dal Prefetto Saverio Ordine, parteciperanno, tra gli altri, oltre ai vertici delle Forze dell'ordine, Autostrade, Enac, i rappresentanti dei Comuni di Ancona, Falconara Marittima, Numana (nella cittadina rivierasca previste cene delle delegazioni).

Intanto la giunta comunale ha dato via libera ai lavori per il rifacimento della aree che sono vicine alla Mole in particolare in via Marconi e in via XXIX Settembre grazie ai due milioni di euro stanziati dalla Regione Marche. Chiaramente, anche le che portano in città, dovranno essere oggetto di monitoraggio da parte del Comune soprattutto per quanto riguarda la condizione delle strade e la presenza eventuale di detriti, buche o avvallamenti.

Sono iniziati anche nella Baia di Portonovo gli interventi di manutenzione straordinaria dei parcheggi Lago Grande e La Torre e per la messa in sicurezza della strada di accesso a Portonovo.

I lavori si svolgeranno esclusivamente in orario notturno come previsto dall'autorizzazione del Parco del Conero. Per la realizzazione dei lavori si stima una durate di circa 30 giorni.





