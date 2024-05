Bobo Craxi, su Matteotti Meloni dica che non deve più accadere

"La presidente del Consiglio Meloni ha detto ha detto riferendosi all'omicidio di Giacomo Matteotti che fu ad opera e per mano di squadristi fascisti. Nulla di diverso da quello che già affermò Benito Mussolini che si assunse la responsabilità morale e politica di quello che avvenne". Così ad Ancona Bobo Craxi, esponente del Psi, in visita elettorale ad Ancona per sostenere il candidato alle elezioni europee Tiziano Busca per la lista Stati Uniti d'Europa.

"Non è possibile separare lo squadrismo dal fascismo - ha aggiunto Craxi - e mi sarei aspettato che l'onorevole Meloni dicesse e sostenesse una cosa semplice a un secolo di distanza da quell'episodio: non voglio che accada mai più quello che accadde un secolo fa nel nostro Paese, non voglio che il mio Paese, il nostro Paese, si porti il rischio di una nuova involuzione autoritaria, autocratica e il rischio che in queste elezioni europee con un suffragio universale e con una diserzione alle urne molto alta, - ha concluso - la questione democratica sia e ritorni ad essere una delle grandi questioni politiche sociali di questo inizio di secolo della nostra storia recente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA