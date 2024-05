Lupi, nelle Marche Noi Moderati lavora a lista per le Regionali

Noi Moderati "sta lavorando su tutta la regione, in preparazione di una lista per le prossime regionali come quarto partito della maggioranza". Così l'onorevole Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati giunto nelle Marche a Recanati (Macerata), ricevuto dal coordinatore provinciale Paolo Perini, a sostegno del candidato sindaco Emanuele Pepa.

Tra i temi discussi la coalizione realizzata a Recanati, le infrastrutture, i trasporti e la mobilità. All'incontro nella sede elettorale di Pepa, hanno partecipato anche numerosi candidati della coalizione di centrodestra alle comunali. "La Quadrilatero è stata un'ottima intuizione oggi è fondamentale e si vede quanto sia diventata indispensabile", ha detto ancora Lupi in merito all'arteria di collegamento tra le Marche e l'Umbria. In chiusura di mattinata, la visita al Museo civico di Villa Colloredo Mels, dove si trovano le meravigliose opere di Lorenzo Lotto. "Questo è stato davvero un bel regalo - ha concluso Lupi - vedere questi capolavori del Rinascimento è stato qualcosa di inaspettato".



