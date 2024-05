Ciriani, 'Giorgia Meloni rockstar politica, sinistra la soffre'

"Siamo impegnati a dare forza e credibilità all'immagine internazionale dell'Italia e credo che Giorgia Meloni in questo momento sia una rockstar della politica italiana riconosciuta a livello mondiale". Così a Pesaro il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani rispondendo ai cronisti a margine di un incontro elettorale con gli esponenti di Fratelli d'Italia e il candidato sindaco di Pesaro Marco Lanzi a cui ha partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, la sottosegretaria al Mef Lucia Albano e il candidato alle Europee Carlo Ciccioli. "E questo - ha aggiunto - fa molto soffrire la sinistra che aveva immaginato per l'Italia un futuro di emarginazione internazionale e ha ottenuto esattamente il contrario. Come sta avvenendo il contrario in tema di economia, società, di crescita economica, di posti di lavoro: noi rispondiamo con i fatti. Speriamo di poterci confrontare con la sinistra in Parlamento e fuori, sulle questioni che riguardano l'Italia, il futuro, le elezioni europee, non sul passato".

Sul percorso di riforme del governo, il ministro ha detto: "abbiamo un'agenda molto fitta, molto ricca e molto impegnativa.

Ricordo che c'è la riforma fiscale che sta andando avanti, la riforma del premierato, la riforma della Giustizia: sono già tre settori, molto molto importanti, siamo impegnati su quello".

"Saranno necessari molti mesi per non dire anni per arrivare a conclusione, eventualmente anche al referendum. Mi pare che sia un impegno già molto vasto"



