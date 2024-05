Ciriani, 'fare in modo che la politica esca dalla Giustizia'

"Dobbiamo evitare che la politica entri nella giustizia, dobbiamo fare in modo che esca la politica della giustizia, esca il correntismo. Dopodiché, come hanno detto la presidente Meloni, e anche il ministro Nordio, il Parlamento serve a quello a modificare, a migliorare". Così a Pesaro il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, senatore di Fratelli d'Italia, ha risposto all'ANSA a una domanda sulla riforma della Giustizia, a margine di un incontro nel comitato elettorale del candidato sindaco Marco Lanzi: "la riforma della Giustizia - ha ribadito - non è punitiva nei confronti di nessuno, tantomeno dei magistrati".





