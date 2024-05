Rottura tubazione gas durante lavori, ustionato un operaio

Durante alcuni lavori sotto la sede stradale in via delle Torri ad Ascoli Piceno, in pieno centro storico, si è verificata una rottura della tubatura di rete del gas: il gas fuoriuscito ha determinato l'incendio del furgone Doblò di una ditta e le fiamme hanno anche raggiunto la copertura di un cantiere prospiciente; un operaio è rimasto lievemente ustionato alle mani ed è stato poi medicato dai sanitari.

Dopo l'incidente, avvenuto verso le 9, sono intervenuti i vigili del fuoco con 11 uomini e l'ausilio di cinque mezzi per domare le fiamme. Ora sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza dell'intera area.



