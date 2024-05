Ocean Viking sbarcherà ad Ancona con 67 migranti

Un altro approdo ad Ancona, questa volta con 67 naufraghi a bordo, per la nave Ocean Viking di Sos Mediterranée. L'arrivo dell'imbarcazione, fa sapere la Prefettura di Ancona, è previsto per sabato primo giugno intorno alle ore 8. Tra i migranti, tutti uomini, ci sono 60 adulti, quattro minori accompagnati e tre non accompagnati. I naufraghi provengono da Siria, Bangladesh, Egitto, Pakistan, Palestina, Guinea Conarky, Sud Sudan, Etiopia ed Eritrea.

La nave, che attraccherà alla banchina 19, ha tratto in salvo nei giorni scorsi i migranti nelle acque antistanti la Libia. La macchina organizzativa per accogliere i migranti ad Ancona è già partita sotto il coordinamento della Prefettura. Dopo lo sbarco, con le consueta assistenza sanitaria, i migranti verranno trasferiti all'impianto sportivo Paolinelli in zona Baraccola di Ancona per l'identificazione. Completata la procedura di accoglienza e assistenza, i naufraghi adulti dovrebbero essere trasferiti in altre regioni mentre i minori potrebbero restare in strutture delle Marche. Si tratta del nono approdo nel porto di Ancona di navi ong con a bordo migranti naufraghi salvati.





