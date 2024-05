Locatelli, la disabilità è una condizione, non una malattia

"Ho riscontrato una vivacità di progetti e di esperienze che racconta la sensibilità proattiva ed operativa nel campo del sociale e delle disabilità di Fano e Pesaro e sono veramente felice che nei programmi dei candidati" sindaci del centrodestra Marzo Lanzi a Pesaro e Luca Serfilippi a Fano "i progetti per le disabilità siano un tema centrale". Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, a margine delle tappe di un tour nelle Marche a sostegno dei candidati locali.

"Con il decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità - ha spiegato - vogliamo valorizzare le persone e i loro talenti: per questo abbiamo ridefinito la condizione di disabilità come condizione e non come malattia, introdotto l'accomodamento ragionevole, riformato le procedure di accertamento e la valutazione multidimensionale per l'elaborazione e l'attuazione del 'Progetto di vita' individuale e personalizzato. Si tratta - ha sottolineato - di una rivoluzione culturale e civile, che sviluppa un nuovo paradigma nella presa in carico della persona con disabilità, eliminando le estreme frammentazioni tra le prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali. Dal primo gennaio del 2025 si avvierà la sperimentazione, ma già da quest'anno partirà una formazione intensa e capillare tra Enti e categorie per l'adozione di questo nuovo modello".

Nelle tappe di Pesaro e Fano il ministro si è confrontata con realtà associative del Terzo Settore della provincia di Pesaro Urbino.



